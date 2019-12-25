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Из квартиры пенсионерки на проспекте Ветеранов украли золото с бриллиантами на 1,3 млн рублей
Сегодня, 9:22
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Из квартиры пенсионерки на проспекте Ветеранов украли золото с бриллиантами на 1,3 млн рублей

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Преступник проник в жилище пожилой женщины, пока та была в гостях.

В воскресенье, 12 сентября, в полицию Петербурга обратилась 77-летняя женщина и заявила об ограблении своей трехкомнатной квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, грабитель проник к ней в дом в период с 24 августа по 12 сентября, пока она была в гостях у знакомой в Подмосковье. Преступник вынес из квартиры на проспекте Ветеранов ювелирные изделия: золотые сережки, кулоны и кольца с бриллиантами. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

В настоящий момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.

Ранее домушник вынес из квартиры на Непокоренных драгоценности, вилки и зубы.

Фото: Piter.TV

Теги: кража драгоценностей, ограбление квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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