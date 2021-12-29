Неизвестный вынес деньги и драгоценности из квартиры инженера в Тосно

Общая сумма ущерба составила 264 тысячи рублей.

Полиция Тосненского района Ленобласти разыскивает грабителя, который проник в квартиру инженера и вынес оттуда деньги и драгоценности. Об этом стало известно Piter.TV.

Ограбление произошло в период с 6 утра 8 февраля до 2 ночи 20 февраля, когда хозяин квартиры был в командировке. Неизвестный проник в жилище на улице Боярова в Тосно, отжав стеклопакет. Неизвестный унес с собой 180 тысяч рублей, а также ювелирные изделия: золотую цепочку, золотой браслет, два золотых кольца с полудрагоценными камнями. Общая сумма ущерба составила 264 тысячи рублей.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована, видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. С места происшествия изъяли следы пальцев рук, следы обуви, матерчатую перчатку черного цвета, следы материи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее камеры засекли, как мужчина угнал дорогую иномарку с проспекта Наставников.

Фото: Piter.TV