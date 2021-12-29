Камеры засекли, как мужчина угнал дорогую иномарку с проспекта Наставников

У машины сработала световая сигнализация, но неизвестный все равно смог украсть машину.

Генеральный директор компании по производству автозапчастей сообщил в полицию об угоне авто в ночь с 6 на 7 февраля. Как узнал Piter.TV, злоумышленника уже ищут по камерам.

Серый "Хендэ" 2018-го года выпуска был припаркован во дворе на проспекте Наставников. Стоимость иномарки составляет 2,9 млн рублей. Машина застрахована. Так как во дворе установлены камеры, полиция смогла проследить действия злоумышленника.

Около часа ночи к авто подошел неизвестный, на нем был капюшон. Из-за его действия сработала световая сигнализация, в этот момент предполагаемый преступник отошел в сторону. Через 2 минуты мужчина вернулся, сел в машину и уехал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV рассказал о том, как неизвестный хотел угнать "Опель" на улице Марата, но спустя несколько метров попал в ДТП.

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