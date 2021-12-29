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Неизвестный хотел угнать "Опель" на улице Марата, но спустя несколько метров попал в ДТП
Сегодня, 9:26
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Неизвестный хотел угнать "Опель" на улице Марата, но спустя несколько метров попал в ДТП

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Авария позволила задержать угонщика.

Злоумышленник пытался угнать чужой "Опель", но попал в ДТП сразу после того, как проехал несколько метров. Мужчина пытался скрыться с места аварии, узнал Piter.TV.

Хулиган сел в желтый автомобиль на улице Марата, когда тот прогревался владельцем во втором часу ночи 1 февраля. Неизвестный хотел сразу же скрыться с места ДТП, но его задержал хозяин машины и вызвал полицейских. 

Подозреваемым оказался 30-летний мужчина, проживающий на проспекте Луначарского. Возбуждено уголовное дело за покушение на угон. Предполагаемого угонщика поместили в изолятор временного содержания. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за год число угонов автомобилей в Петербурге сократилось почти вдвое. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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