За год число угонов автомобилей в Петербурге сократилось почти вдвое

В текущем году добычей злоумышленников стали 849 машин.

Число угонов автомобилей за год в Петербурге сократилось почти вдвое, за три года – более чем в четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В этом году злоумышленники угнали 849 машин. При этом раскрывается каждое пятое преступление. Еще 10 лет назад стражи порядка находили лишь 4 автомобиля из 100.

К таким хорошим показателям привела оперативная работа полицейских. За этот год они задержали 17 банд угонщиков и 39 профессиональных автоворов. В суд направили 14 уголовных дел по данным преступлениям.

Кроме того, в Петербурге ликвидировали еще шесть мастерских, где занимались разборкой угнанных авто.

Ранее в Ленобласти мужчина пытался угнать "Запорожец" после ссоры с женщиной.

Фото: Piter.TV