В Ленобласти мужчина пытался угнать "Запорожец" после ссоры с женщиной

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон".

В воскресенье, в 1:20 ночи, в полицию поступило сообщение от 34 летней женщины, что от ее дома знакомый угоняет принадлежащий ей, автомобиль ЗАЗ-965.

Через час полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления. Так, у дома №39 по Центральной улице деревни Новожилово задержанный после конфликта с заявителем, на автомобиле "Мицубиси Л200" отбуксировал на другую сторону дома №39 автомобиль ЗАЗ-965, который принадлежит заявительнице и стоит 150 тыс. рублей.

Женщина подала заявление об угоне, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Мужчине выбрана мера пресечения – подписка о невыезде. Автомобиль вернули владельцу под расписку.

Детали конфликта, итогом которого стала отбуксировка старой машины, не раскрываются. В ГУ МВД по городу и области сообщили, что расследование продолжается.

Фото: Википедия (Brams)