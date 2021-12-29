Из квартиры преподавателя школы искусств на Яхтенной улице вынесли драгоценности на сумму 1,1 млн рублей

Вор подобрал ключ к входной двери.

Утром 20 января в полицию Петербурга обратилась 38-летняя женщина, преподаватель школы искусств, и заявила об ограблении своей квартиры на Яхтенной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам потерпевшей, вор проник в квартиру в период с 19 июля 2021 года по 18 января 2022 года. Незнакомец подобрал ключи к входной двери.

Добычей злоумышленника стали драгоценности из металла желтого цвета стоимостью 1,1 млн рублей. Ключи от квартиры были у сиделки матери заявительницы в период с 24 июля до 16 августа прошлого года.

Квартира сигнализацией не оборудована. С места происшествия изъяты следы пальцев рук и следы обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее из квартиры в центре Петербурга украли украшения стоимостью 10 млн рублей.

Фото: pexels.com