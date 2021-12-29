Неизвестный обчистил квартиру начальника лаборатории ЛАЭС в Сосновом Бору

Грабитель проник в жилое помещение путем подбора ключей.

Вечером 10 февраля в полицию обратилась 54-летняя женщина, начальник лаборатории ЛАЭС, и заявила об ограблении своей квартиры. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, неизвестный проник в ее 3-комнатную квартиру в Сосновом Бору в период с 8 по 10 февраля путем подбора ключей. Грабитель унес с собой 150 евро, ювелирные изделия из серебра и золота. Общий ущерб составил 900 тысяч рублей.

Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована, видеонаблюдение отсутствует. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что из квартиры военного дознавателя украли норковую шубу и продукцию Apple стоимостью 900 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com