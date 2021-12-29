Из квартиры военного дознавателя украли норковую шубу и продукцию Apple стоимостью 900 тысяч рублей

Кража произошла в доме на Дыбенко.

Из квартиры старшего дознавателя из военной комендатуры вынесли вещи стоимостью более 900 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Из квартиры на Дыбенко пропали 300 тысяч рублей, норковая шуба, Apple Watch, наручные серебряные часы, серебряный крестик с бриллиантами, iPhone XS Max, iPhone 13 Pro Max.

Материальный ущерб составил 930 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге у пенсионерки украли смартфон и списали с него 700 тысяч рублей.

Фото: pexels