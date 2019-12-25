Домушник вынес из квартиры на Непокоренных драгоценности, вилки и зубы

Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Вечером 1 сентября в полицию Калининского района Петербурга обратилась 70-летняя жительница проспекта Непокоренных и рассказала об ограблении своей квартиры. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 28 августа по 1 сентября неизвестный отжал стеклопакет балкона и проник в квартиру на третьем этаже. Добычей злоумышленника стали четыре золотых зубных коронки, цепочки, сережки с камнями и пять мельхиоровых вилок. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Грабителя разыскивает полиция.

Ранее полиция задержала псевдоцелительницу, обокравшую 83-летнюю петербурженку.

Фото: pexels.com