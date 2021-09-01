Полиция задержала псевдоцелительницу, обокравшую 83-летнюю петербурженку

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции задержали псевдоцелительницу, обокравшую 83-летнюю петербурженку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Ранее в полицию обратилась пострадавшая и рассказала, что на рынке к ней подошла незнакомка, которая предложила донести сумки до дома. По дороге домой неизвестная рассказала петербурженке, что обладает даром целительства, после чего вошла вместе с пострадавшей к ней домой. В квартире псевдоцелительница попросила петербурженку сходить на кухню за водой, сама в это время обчистила тумбочки и шкафы. После чего злоумышленница провела "лечебный сеанс" и ушла. Спустя пару дней она вернулась и провела еще один "сеанс". Также она попросила женщину не подходить к тумбочке, где и хранились сбережения. После этого визита хозяйка квартиры осталась без около 500 тысяч рублей и четырех золотых колец.

Позже полиция нашла и задержала женщину, подозреваемую также еще в нескольких аналогичных преступлениях, совершенных в Петербурге и области.

В настоящее время ей предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка перевела мошенникам 1,7 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти