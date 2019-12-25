Пожилая петербурженка перевела мошенникам 1,7 млн рублей

Пенсионерка перевела мошенникам более 1,7 миллиона рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию обратилась 85-летняя женщина, проживающая на Тихорецком проспекте. Она рассказала, что 20 августа ей позвонил неизвестный и представился сотрудником МВД. Под предлогом предотвращения мошеннических действий со стороны сотрудников банка он убедил снять с принадлежащего ей счета все денежные средства и перевести на другой "безопасный" счет. Пенсионерка перевела на указанные мошенником счета 1 788 850 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Недавно петербургский пенсионер доверился рекламе на радио и перевел мошенникам более 1,6 млн рублей.
Фото: pexels
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