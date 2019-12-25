Петербургский пенсионер доверился рекламе на радио и перевел мошенникам более 1,6 млн рублей

Пожилой мужчина рассчитывал вернуть свои деньги, однако лишился еще большей суммы.

Полиция Петербурга проводит проверку после обращения 81-летнего пенсионера. Мужчина заявил, что стал жертвой мошенников. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, в начале июля он услышал в рекламе на радио номер телефона "Центра правовой защиты Санкт-Петербурга и Ленобласти". Пенсионер позвонил туда и попросил помочь вернуть деньги. Мужчине пообещали, что с ним свяжется юрист-консультант.

Потом с 12 до 17 августа на мобильный телефон пенсионера звонили разные люди, якобы сотрудники Центра. Они убедили мужчину перевести через систему быстрых платежей более 1,6 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что в Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей.

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