В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей

Преступная деятельность велась в течение трех лет.

В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года они обналичили 500 млн рублей. Об этом пишут "Невские Новости".

Как выяснилось, деньги отмывались через фиктивные фирмы. 42-летний петербуржец вместе с 38-летней женой из Туркменистана работали курьерами-инкассаторами. Преступная деятельность велась с 9 октября 2018 года по 7 июня 2021 года. За свои услуги супруги брали не менее 7,5% от всей суммы клиента.

Муж и жена привлекали к своей деятельности физических и юридических лиц, которые помогали скрыть деньги от налогового и финансового контролей. После этого деньги возвращались назад клиентам.

Всего известно о переводах на общую сумму не менее 581,9 млн рублей на расчетные счета подконтрольных организаций. Доход семьи от преступной деятельности составил не менее 43,6 млн рублей.

Подозреваемых задержали в ночь на 18 августа. Мужчина уже был судим за незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта. В ходе обыска изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютеры с доступом в систему "банк-клиент", а также электронные носители информации.

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