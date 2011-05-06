Суд Петербурга оштрафовал полковника на 100 тыс. рублей за мошенничество с зарплатой

Мужчина уволил сотрудника, но тот в свою очередь продолжал получать бонусы и премии на карту.

В понедельник, 16 августа, 224 гарнизонный военный суд Петербурга оштрафовал полковника Дениса Блажена на 100 тысяч рублей за мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Он просил суд его простить, ведь у него двое малолетних детей. Кроме того, обвиняемый сам возместил имущественный ущерб.

С 27 августа 2019 года по 18 декабря 2020 года Блажен, являясь командиром дислоцированной войсковой части, уволил сотрудника, но просил подчиненных в документах это не отмечать. Более того, уволенный продолжал получать бонусы и премии. За это время на карту уволенного сотрудника поступило 453 320,25 рублей. Позже выяснилось, что деньги перечислялись на карту сестры уволенного, с которой Блажен состоял в близких отношениях. Она в свою очередь гасила кредит полковника.

Ранее в Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей.

Фото: Piter.tv