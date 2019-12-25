В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом. Об этом сообщили пресс-служба МВД России.
По предварительной информации, восемь петербуржцев обналичивали деньги. Для этого они использовали десятки подконтрольных коммерческих фирм, якобы торгующих табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Финансисты в качестве вознаграждения забирали себе часть обналиченной сумму. Таким образом злоумышленники обналичили миллиард рублей, сами они обогатились на 50 миллионов.
В квартирах, офисах фигурантов прошли 24 обыска. Были изъяты компьютеры, документация, два автомобиля, более 21 млн рублей и 40 тысяч евро.
Двое подозреваемых отправились под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.
Недавно в Петербурге арестовали бизнесмена Никулина за мошенничество в особо крупном размере.
Фото: Piter.tv
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