В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

Двое подозреваемых отправились под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом. Об этом сообщили пресс-служба МВД России.

По предварительной информации, восемь петербуржцев обналичивали деньги. Для этого они использовали десятки подконтрольных коммерческих фирм, якобы торгующих табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Финансисты в качестве вознаграждения забирали себе часть обналиченной сумму. Таким образом злоумышленники обналичили миллиард рублей, сами они обогатились на 50 миллионов.

В квартирах, офисах фигурантов прошли 24 обыска. Были изъяты компьютеры, документация, два автомобиля, более 21 млн рублей и 40 тысяч евро.

Двое подозреваемых отправились под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Недавно в Петербурге арестовали бизнесмена Никулина за мошенничество в особо крупном размере.

Фото: Piter.tv