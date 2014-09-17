В Петербурге арестовали бизнесмена Никулина за мошенничество в особо крупном размере

Уголовное дело касается строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург М-11 "Нева".

Октябрьский районный суд арестовал бизнесмена Олега Никулина за мошенничество в особо крупных размере. Уголовное дело касается строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург М-11 "Нева" на границе Московской и Тверской областей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Никулин являлся субподрядчиком на строительных работах трассы М-11 "Нева". Выяснилось, что бизнесмен получил средства от заказчика, однако он решил не расплачиваться со своим субподрядчиком. Ущерб оценивается в более 100 млн рублей. В деле несколько эпизодов, которые датируются 2018-2019 годами.

Как сообщает издание 47news, средства были похищены у петербургской компании ООО "Строитель", которая выступала в качестве субсубподрядчика. Субподрядчиком же выступало ООО "СК Континент", владельцем которого с 2017 года является Олег Никулин. В настоящее время компания является банкротом.

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