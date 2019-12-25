Правительство выделило Петербургу 500 млн рублей для ускорения ремонта Лиговского путепровода

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 53 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры страны.

Правительство России выделило Петербургу 500 млн рублей для завершения ремонта Лиговского путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 6 августа.

Лиговский путепровод – часть магистрали, связывающая федеральную трассу М-11 "Нарва", КАД и дорожную сеть города. По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, реконструкция путепровода существенно разгрузит юго-западную часть города.

После реконструкции будут расширены Таллиннское шоссе и часть проспекта Маршала Жукова, также повысится транспортная доступность новых жилых комплексов Красносельского района. Общая протяженность реконструируемого участка почти 3 километра.

Ранее мы писали, что путепровод под Всеволожском откроется для движения транспорта в конце 2021 года.

Фото: gov.spb.ru