Правительство выделило Петербургу 500 млн рублей для ускорения ремонта Лиговского путепровода

Правительство России выделило Петербургу 500 млн рублей для завершения ремонта Лиговского путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 6 августа.
Лиговский путепровод – часть магистрали, связывающая федеральную трассу М-11 "Нарва", КАД и дорожную сеть города. По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, реконструкция путепровода существенно разгрузит юго-западную часть города.
После реконструкции будут расширены Таллиннское шоссе и часть проспекта Маршала Жукова, также повысится транспортная доступность новых жилых комплексов Красносельского района. Общая протяженность реконструируемого участка почти 3 километра.
Ранее мы писали, что путепровод под Всеволожском откроется для движения транспорта в конце 2021 года.
Фото: gov.spb.ru
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