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Правительство выделило Петербургу 500 млн рублей для ускорения ремонта Лиговского путепровода
Сегодня, 21:47
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Правительство выделило Петербургу 500 млн рублей для ускорения ремонта Лиговского путепровода

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 53 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры страны.

Правительство России выделило Петербургу 500 млн рублей для завершения ремонта Лиговского путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 6 августа. 

Лиговский путепровод – часть магистрали, связывающая федеральную трассу М-11 "Нарва", КАД и дорожную сеть города. По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, реконструкция путепровода существенно разгрузит юго-западную часть города. 

После реконструкции будут расширены Таллиннское шоссе и часть проспекта Маршала Жукова, также повысится транспортная доступность новых жилых комплексов Красносельского района. Общая протяженность реконструируемого участка почти 3 километра.

Ранее мы писали, что путепровод под Всеволожском откроется для движения транспорта в конце 2021 года.

Фото: gov.spb.ru

Теги: лиговский путепровод, реконструкция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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