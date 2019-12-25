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Путепровод под Всеволожском откроется для движения транспорта в конце 2021 года
Сегодня, 16:58
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Путепровод под Всеволожском откроется для движения транспорта в конце 2021 года

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Рабочее движение по виадуку у станции Мельничный Ручей запустится на год раньше.

79-метровый четырехполосный путепровод у станции Мельничный Ручей будет готов к сдаче в эксплуатацию на год раньше первоначальных сроков: уже к зиме по виадуку стоимостью почти два миллиарда рублей могут запустить рабочее движение. 6 августа строительную площадку посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона осмотрел пролетное строение, 36 балок которого были установлены за месяц, подготовку к устройству мостового полотна и отметил готовность пути над железной дорогой. Развязка и автомобильный мост в значительной степени поспособствуют разгрузке трафика в районе железнодорожного переезда, где ранее из-за движения поездов возникали заторы. 

Ранее строительство путепровода можно было увидеть на масштабной 360-градусной панораме

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: виадук, движение, дрозденко, мельничный ручей, путепровод под всеволожском, строительство, транспорт
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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