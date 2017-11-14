Завершились работы по возведению пролетных сооружений Всеволожского путепровода

Строители путепровода возле станции Мельничный Ручей смогли соорудить конструкцию над железной дорогой в перерывах между поездами.

Строящийся путепровод возле станции Мельничный Ручей во Всеволожске обзавелся пролетным сооружением: 36 железобетонных опор будущего автомобильного моста смонтировали в течение месяца. Возведение балок 79-метрового транспортного виадука проходило в условиях интенсивного трафика на железной дороге, и строителям приходилось работать в перерывах между электричками и товарными поездами.

"Ленавтодор", заказчик объекта, планирует открыть путепровод для движения автотранспорта в конце 2021 года, хотя изначально завершение строительства было намечено на конец 2022 года. Развязка и автомобильный мост существенно поспособствуют разгрузке автомобильного переезда через железную дорогу, заторы на котором сейчас из-за движения поездов могут составлять до полутора часов.

Быстроту строительства можно оценить, посмотрев на недавние 360-градусные панорамы того же самого переезда.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области