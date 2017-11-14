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Завершились работы по возведению пролетных сооружений Всеволожского путепровода
Сегодня, 18:09
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Завершились работы по возведению пролетных сооружений Всеволожского путепровода

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Строители путепровода возле станции Мельничный Ручей смогли соорудить конструкцию над железной дорогой в перерывах между поездами.

Строящийся путепровод возле станции Мельничный Ручей во Всеволожске обзавелся пролетным сооружением: 36 железобетонных опор будущего автомобильного моста смонтировали в течение месяца. Возведение балок 79-метрового транспортного виадука проходило в условиях интенсивного трафика на железной дороге, и строителям приходилось работать в перерывах между электричками и товарными поездами. 

"Ленавтодор", заказчик объекта, планирует открыть путепровод для движения автотранспорта в конце 2021 года, хотя изначально завершение строительства было намечено на конец 2022 года. Развязка и автомобильный мост существенно поспособствуют разгрузке автомобильного переезда через железную дорогу, заторы на котором сейчас из-за движения поездов могут составлять до полутора часов. 

Быстроту строительства можно оценить, посмотрев на недавние 360-градусные панорамы того же самого переезда. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: виадук, всеволожск, дороги ленобласти, железная дорога, панорама переезда, путепровод, станция мельничный ручей, строительство на трассе, стройка ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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