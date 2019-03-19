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Масштабные стройки в Ленобласти попали на 360-градусные панорамы
Сегодня, 17:11
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Масштабные стройки в Ленобласти попали на 360-градусные панорамы

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На строительство путепровода во Всеволожске и моста в Киришах можно посмотреть онлайн с высоты птичьего полёта.

Трехмерные панорамы строительства во Всеволожском и Киришском районах 6 июля представил Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. На 360-градусные съемки высокого разрешения попали путепровод у ЖД-станции "Мельничный Ручей" во Всеволожске и мост через реку Волхов в Киришах. 

Уровень детализации позволяет в подробностях рассмотреть консольно-шлюзовой кран на возведении путепровода, двигающий балки в ограниченном пространстве без контакта с землей, и установленную половину из четырех опор моста. 

Путепровод длиной 79 метров и стоимостью в 1,7 миллиард рублей возводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и призван заменить не справляющийся с трафиком автомобильный переезд. Ехать по четырехполосному путепроводу автомобили смогут со скоростью 60 километров в час.

Мост длиной в 437 метров через Волхов планируется сдать в эксплуатацию уже в 2023 году. Для ускорения строительства федеральным правительством были выделены дополнительные субсидии. 

Ранее федеральное правительство сообщило о выделении 30 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах. 

 

Теги: мост в киришах, панорама строительства, путепровод во всеволожске, стройки в ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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