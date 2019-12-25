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Правительство выделит 30 млрд рублей на ремонт дорог в регионах
Сегодня, 9:41
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Правительство выделит 30 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

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Это будет второй одобренный правительством транш в этом году.

Правительство России на ремонт дорожной сети в регионах выделит еще 30 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Деньги будут направлены в 84 региона. Средства потратят на приведение в порядок трасс регионального, межмуниципального и местного значения. На эти деньги отремонтируют порядка 2 тыс. километров дорог.

На заседании 29 июня премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что деньги до регионов необходимо довести быстро, чтобы в ближайшие месяцы там уже могли приступить к работам.

Напомним, что ранее правительство направило на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов в регионах 100 млрд рублей.

Ранее мы писали, что более половины россиян выступили против нового локдауна. Опрошенные считает, что тотальный карантин окончательно "убьет" экономику государства. 

Фото: pixabay 

 

Теги: михаил мишустин, ремонт дорог в регионах
Категории: Новости России, Лента новостей,

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