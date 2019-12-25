Карантин хотят увидеть больше всего жители СПб, Ленобласти, Москвы Подмосковья.

Больше половины россиян выступили против нового локдауна. Об этом рассказали представители банка "Открытия" в собственном исследовании. По информации от социологов, население страны полагает, что новый тотальный карантин окончательно "убьет" экономику государства. Однако при этом каждый пятый опрошенный понимает, что данные меры позволят властям остановить рост количества новых инфицированных коронавирусом. Причем данный способ они назвали единственным для завершения пандемии.

Большинство россиян против нового локдауна. 51% считают, что это еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%). результаты исследования

Только 28% россиян считают, что для введения нового локдауна в их регионе нет медицинских оснований. Данной точки зрения больше всего придерживаются жители Сибири (36%), Северного Кавказа (35%). В Подмосковье и Москве показатель остановился на отметке в 18%. Больше всего карантин хотят увидеть жители Петербурга и Ленобласти (32%), а также Москвы и Подмосковья (28%).

Путин: действия властей в регионах направлены на то, чтобы предотвратить локдаун.

Фото: Piter.tv