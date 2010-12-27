Во Всеволожске появится путепровод за 1,5 млрд

С помощью путепровода будут разрешены трудности, связанные с постоянными пробками, возникающими преимущественно перед железнодорожным переездом.

В городе Всеволожске Ленобласти сегодня, 19 марта, стартует строительство путепровода. Об этом информирует правительство города, а также сетевое издание "Мойка78".

С помощью путепровода будут разрешены трудности, связанные с постоянными пробками, возникающими преимущественно перед железнодорожным переездом.

Строительство начнется на 39 километре дороги "Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск". Путепровод поможет соединить "Мельничный ручей" и "большой Всеволожск" в городе. Это поможет разгрузить переезд, где постоянно курсируют электрички и товарные поезда.

Известно, что общая протяженность путепровода будет равняться примерно 1,2 км, помимо прочего его разделят на 4 полосы.

Скорость движения по нему ограничат до 60 километров в час. Строительством будет заниматься ЗАО "АБЗ-Дорстрой".

Источник: сетевое издание "Мойка78"