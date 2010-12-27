В Ленинградской области устанавливают новые светофоры

На региональных дорогах Ленинградской области во Всеволожском и Ломоносовском районах завершается монтаж новых светофорных постов для безопасности пешеходов и общественного транспорта.

На региональных дорогах Ленинградской области во Всеволожском и Ломоносовском районах завершается монтаж новых светофорных постов для безопасности пешеходов и общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

На Дороге жизни (трасса "Санкт-Петербург — Морье") модернизирован сложный перекресток с дорогой к поселку им. Морозова: там построены дополнительные полосы для движения, которые разводят потоки транспорта и препятствуют возникновению заторов. Непосредственно в самом Всеволожске начинает работать светофор у жилого комплекса "Hakkapeliitta Village". Выезд из Кудрово на Колтушское шоссе также дополнили полосами разгона и сделали новую остановку для автобусов.

Новый светофор и остановки также появились в Малом Карлино (дорога "Подъезд к Красносельскому району").

По заказу ГКУ "Ленавтодор" ведется проектирование светофорных постов в Буграх (примыкание Школьной улицы к дороге "Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск"), в деревне Заклинье Лужского района, на перекрестках дорог "Пустошка — Вырица" и "Семрино — Ковшово" и "Кемплово — Шапки" с "Гатчина — Куровицы" в Гатчинском районе. Также дорожники планируют обезопасить переход на дороге "Коваши — Сосновый Бор".

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО