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Правительство РФ решило ускорить строительство моста через Волхов дополнительными субсидиями
Сегодня, 13:21
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Правительство РФ решило ускорить строительство моста через Волхов дополнительными субсидиями

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллионов на строительство моста в Киришах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 100 миллионов рублей из федерального резервного фонда на строительство нового моста через реку Волхов в Киришах. Основной задачей субсидирования правительство видит ускорение темпов строительства и сдачу объекта в эксплуатацию раньше запланированных сроков: с 2025 года дата ввода моста может сдвинуться на 2023. 

Масштабное строительство моста стоимостью почти четыре миллиарда рублей ранее попало на 360-градусную панораму

По похожей схеме правительство недавно также решило вложить дополнительные средства в скорейшее завершение строительства моста через реку Свирь. 

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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