Правительство РФ решило ускорить строительство моста через Волхов дополнительными субсидиями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 100 миллионов рублей из федерального резервного фонда на строительство нового моста через реку Волхов в Киришах. Основной задачей субсидирования правительство видит ускорение темпов строительства и сдачу объекта в эксплуатацию раньше запланированных сроков: с 2025 года дата ввода моста может сдвинуться на 2023.
Масштабное строительство моста стоимостью почти четыре миллиарда рублей ранее попало на 360-градусную панораму.
По похожей схеме правительство недавно также решило вложить дополнительные средства в скорейшее завершение строительства моста через реку Свирь.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все