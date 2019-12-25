Правительство РФ решило ускорить строительство моста через Волхов дополнительными субсидиями

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллионов на строительство моста в Киришах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 100 миллионов рублей из федерального резервного фонда на строительство нового моста через реку Волхов в Киришах. Основной задачей субсидирования правительство видит ускорение темпов строительства и сдачу объекта в эксплуатацию раньше запланированных сроков: с 2025 года дата ввода моста может сдвинуться на 2023.

Масштабное строительство моста стоимостью почти четыре миллиарда рублей ранее попало на 360-градусную панораму.

По похожей схеме правительство недавно также решило вложить дополнительные средства в скорейшее завершение строительства моста через реку Свирь.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти