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Правительство России решило ускорить строительство моста через реку Свирь
Сегодня, 13:15
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Правительство России решило ускорить строительство моста через реку Свирь

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На ускорение строительства моста через Свирь выделили 700 миллионов из федерального бюджета.

На сайте Правительства Российской Федерации появилось датированное 16 июня распоряжение о дополнительном финансировании регионального строительства автомобильных дорог и мостов. Распоряжение подписано председателем правительства премьер-министром Михаилом Мишустиным. В списке объектов для получения межбюджетного трансферта - строящийся мостовой переход через р. Свирь у г. Подпорожье Ленинградской области (I очередь строительства). На ускоренное возведение моста правительство России выделило 700 миллионов рублей из федерального бюджета.

Так федерация оценила быстрые темпы возведения объекта, рабочее движение по которому планируется запустить в 2023 году вместо 2026, изначально указанного в госконтракте. Мост в Подпорожье решит проблему сообщения правого и левого берегов Свири, где со времени основания города движение транспорта шло по плотине Верхне-Свирской ГЭС, ныне закрытой на ремонт. 

До открытия моста между двумя берегами Свири запустили паромное сообщение. 

Фото: Дороги Ленобласти в Instagram

 

Теги: госконтракт, мост в подпорожье, мост через свирь, правительство россии, федеральный бюджет
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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