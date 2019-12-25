В Подпорожье запустили паромы через Свирь

Регулярное паромное сообщение в Подпорожье открывается 15 мая.

Работу первой паромной переправы через реку Свирь за несколько дней до ее официального запуска проверил председатель ЗАКСа Ленобласти Сергей Бебенин. Для пробного рейса на борт парома "Аркадий Филатов" въехали пассажирский автобус, машина скорой медицинской помощи и десять легковых автомобилей. Работы по оборудованию причальной площадки еще продолжаются. Площадка будет рассчитана на 70-75 машин, на борт парома за один рейс смогут въехать 15-16. Движение в обе стороны займет около 40 минут. Работать переправа будет с шести утра до одиннадцати часов вечера и перерывом с 13 до 14 часов.

Организация паромной переправы происходила в сжатые сроки. Прежде автомобилисты пользовались для переезда с одного берега реки на другой технологическим проездом на Верхне-Свирской ГЭС, однако до января 2022 года он оказался закрыт в связи с ремонтными работами. Полноценный двухполосный мост через Свирь, длиной в 727 метров, планируется открыть для движения в 2023 году.

Сейчас для жителей Подпорожья доступен пешеходный проход с одного берега реки на другой через машинные залы ГЭС, дополнительные пригородные поезда "станция Свирь – станция Подпорожье".

Фото: администрация Подпорожского района в соцсети ВКонтакте