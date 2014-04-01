Мост через реку Свирь откроется уже в 2023 году

Стоимость стройки – почти 4 млрд рублей.

Сроки строительства нового моста в Подпорожье Ленобласти сокращены в два раза: рабочее движение транспорта по нему откроется в 2023 году вместо 2026. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Мост поистине долгожданный и нужный, он навсегда решит вопрос транспортного сообщения города, разделенного рекой со дня основания. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

На данный момент уже завершается установка свай с обоих берегов реки. В апреле начнется надвижка пролетного строения мостового перехода. Стройка идет круглосуточно. Заказчиком строительства моста выступает ГКУ "Ленавтодор". Стоимость стройки – почти 4 млрд рублей.

Протяженность двухполосного моста через Свирь составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части – 7,5 метров.

Фото: официальный сайт правительства Ленобласти