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Мост через реку Свирь откроется уже в 2023 году
Сегодня, 16:09
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nastya960

Мост через реку Свирь откроется уже в 2023 году

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Стоимость стройки – почти 4 млрд рублей. 

Сроки строительства нового моста в Подпорожье Ленобласти сокращены в два раза: рабочее движение транспорта по нему откроется в 2023 году вместо 2026. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Мост поистине долгожданный и нужный, он навсегда решит вопрос транспортного сообщения города, разделенного рекой со дня основания.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

На данный момент уже завершается установка свай с обоих берегов реки. В апреле начнется надвижка пролетного строения мостового перехода. Стройка идет круглосуточно. Заказчиком строительства моста выступает ГКУ "Ленавтодор". Стоимость стройки – почти 4 млрд рублей. 

Протяженность двухполосного моста через Свирь составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части – 7,5 метров.

Фото: официальный сайт правительства Ленобласти 

Теги: мост, свирь
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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