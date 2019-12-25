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Строительство нового моста в Киришах идет с опережением графика
Сегодня, 16:17
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Строительство нового моста в Киришах идет с опережением графика

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Новый мост через Волхов может быть сдать в эксплуатацию уже в 2023 году.

Строители нового моста в Киришах установили две опоры из четырех и приступили к сборке пролета мостового перехода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. 

Новые мостовые сооружения через реку Волхов возводятся из-за многократно увеличившейся нагрузки на старый мост, построенный еще в 1966 году. Пролет нового моста будет изготовлен из специальных металлических конструкций, которые гидравлическими домкратами выдвинут вперед и закрепят на установленных опорах. Работы ведутся по заказу компании "Ленавтодор" и стоимость их оценивается в четыре миллиарда рублей. 

Благодаря федеральным субсидиям мост может быть сдан в эксплуатацию гораздо раньше намеченного по контракту года - в 2023 вместо 2025-го. 

Ранее аналогичным образом за счет дополнительного финансирования Правительство России решило ускорить строительство моста через реку Свирь. 

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти 

 

Теги: ленавтодор, мост в киришах, мост через волхов, с опережением графика, строительство
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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