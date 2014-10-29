СК задержал организатора смертельного восхождения на Эльбрус

Следствие будет добиваться в суде ареста задержанного.

Следственный комитет РФ задержал организатора смертельного восхождения на Эльбрус. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в региональном СУ СК России.

Собеседник агентства уточнил, что следствие будет добиваться в суде ареста задержанного.

Напомним, 23 сентября группа альпинистов, состоявшая более чем из 20 человек, начала восхождение на гору Эльбрус. Несколько часов спустя из-за ухудшающийся погоды туристы запросили помощь. Во время спуска с горы пятеро человек погибли. По предварительным данным, причиной их смерти стало переохлаждение. Сейчас выжившие альпинисты находятся под наблюдением медиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших альпинистов. Всего в операции были задействованы 22 спасателя.

Фото: СК России