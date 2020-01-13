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В книжном магазине Петербурга обматерили писателя, узнавшего о продаже книг
Вчера, 22:21
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В книжном магазине Петербурга обматерили писателя, узнавшего о продаже книг

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Магазин вернул книги писателю.

В Петербурге владелец книжного магазина "Фактотум" обматерил писателя Владимира Коваленко после вопроса о продаже книг. Об этом писатель рассказал на своей странице ВКонтакте. 

Как рассказал писатель изданию Znak.com, между ним и владельцем магазина был заключен устный договор. Около года его книги, написанные в жанре пост-модернизма, находились на продаже. На днях писателя вовсе назвали клоуном и попросили забрать свои книги. 

После публикации переписки, по словам писателя, с ним связался владелец, который в очередной раз высказал Коваленко "всё, что о нем думает". Более того, писателю предложили разобраться в ситуации кулаками, однако такое решение проблемы Коваленко не по душе. Известно, что магазин вернул книги писателю.

Ранее мы писали, что из Дома Зингера может исчезнуть книжный магазин.

Фото: pexels.com; ВКонтакте / Владимир Коваленко

Теги: книжный магазин, конфликт, писатель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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