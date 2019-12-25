В летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет ударила молния

В самолет, который совершал перелет из Екатеринбурга в Сочи, ударила молния. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
Инцидент произошел 25 сентября. На борту воздушного судна присутствовали 175 пассажиров. После происшествие было принято решение приземлить самолет на запасной аэродром в Краснодаре.
По информации от авиакомпании "Азур", воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния).
из сообщения пресс-службы аэропорта
Отмечается, что пассажиров самолета после приземления в Краснодаре перевезли в Сочи на автобусах.
Ранее в Ижевске вертолет аварийно приземлился на крышу больницы.
Фото: pixabay.com
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