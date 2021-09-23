В Ижевске вертолет аварийно приземлился на крышу больницы

Жесткая посадка воздушного судна произошла из-за сильного бокового ветра.

В Ижевске санитарный вертолет совершил экстренную посадку на крышу одного из зданий республиканской больнице. Об этом информирует ТАСС.

Инцидент произошел 23 сентября около 12 часов по московскому времени. На борту воздушного судна находились четыре человека. В результате происшествия получил травму головы один из находящихся в вертолете фельдшеров. Погибших нет.

Отмечается, что на борту также находился пациент, которого эвакуировали из города Можга. Он не пострадал, его позже доставили в клинико-диагностический центр.

По предварительным данным, жесткая посадка вертолета произошла из-за сильного бокового ветра.

Ранее мы сообщали, что спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26.

Видео: ВК/Ижевск, ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН