Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сотрудники МЧС добрались до места крушения самолета Ан-26, обломки которого были обнаружены с вертолета 23 сентября. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Ждем подробностей от них.
Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края
Напомним, Ан-26 исчез из поля видимости примерно в полдень по московскому времени 22 сентября. На борту присутствовали шесть человек. По данным МЧС, самолет осуществлял технический полет. Поисково-спасательные-работы были осложнены ухудшающимися метеорологическими условиями.
Ранее парашютисты прыгнули с многоэтажки на проезжую часть в Москве.
Видео: МЧС России
Фото: Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА
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