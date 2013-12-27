Спасателям пришлось добираться до места ЧП пешком, так как из-за плохих погодных условий десантирование было исключено.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сотрудники МЧС добрались до места крушения самолета Ан-26, обломки которого были обнаружены с вертолета 23 сентября. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Ждем подробностей от них. Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края

Напомним, Ан-26 исчез из поля видимости примерно в полдень по московскому времени 22 сентября. На борту присутствовали шесть человек. По данным МЧС, самолет осуществлял технический полет. Поисково-спасательные-работы были осложнены ухудшающимися метеорологическими условиями.

Ранее парашютисты прыгнули с многоэтажки на проезжую часть в Москве.

Видео: МЧС России

Фото: Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

