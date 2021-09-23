В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26

Судьба экипажа пока неизвестна.

В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего днем ранее с радаров самолета Ан-26. Об этом информирует издание "Известия"

По данным СМИ, самолет потерпел крушение в районе Медвежьей сопки вблизи поселка Корфовский. Судьба экипажа на данный момент неизвестна. Всего в поисках задействованы более 70 сотрудников МЧС и 20 единиц специальной техники.

Напомним, Ан-26 исчез из поля видимости примерно в полдень по московскому времени 22 сентября. На борту присутствовали шесть человек. По данным МЧС, самолет осуществлял технический полет. Поисково-спасательные-работы были осложнены ухудшающимися метеорологическими условиями.

Ранее в Иркутской области в ДТП попал школьный автобус.

Видео: Telegram / Amur Mash