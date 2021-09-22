В Иркутской области в ДТП попал школьный автобус

В Иркутской области произошло дорожное-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Об этом информирует пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Инцидент произошел 22 сентября около 10:40 по московскому времени возле поселка Кутулик. Участниками аварии стали автобус со школьниками и сопровождающий его автомобиль УАЗ. В результате ДТ, пострадали десять человек, шесть из которых – дети. Четверо были отправлены в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
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Видео: МВД России
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