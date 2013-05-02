Воздушное судно совершало технический полет.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, воздушное судно исчезло из поля видимости в районе заповедника Хехцир примерно в 11:45 по московскому времени. Отмечается, что на борту присутствовали шесть человек. Самолет совершал технический полет.

На поиск Ан-26 вылетел вертолет Федерального агентства воздушного транспорта, а также сотрудники Амурского спасательного центра. Кроме того, для поисково-спасательных работ выделен вертолет Ми-8 МЧС России.

Работы специалистов осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеорологическими условиями.

Ранее в Техасе разбился военный учебно-тренировочный самолет.

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти.