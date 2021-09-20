В Техасе разбился военный учебно-тренировочный самолет

Летчики смогли вовремя катапультироваться из самолета.

В американском штате Техас разбился военный учебно-тренировочный самолет. Об этом рассказали местные пожарно-спасательные службы из города Форт Уорт. Там располагается авиационная база военно-морских сил США. Специалисты уточнили, что на данный момент известно о двух пострадавших. Воздушное средство повредило минимум два дома.

Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам. экстренное ведомство в Twitter

Пожарные уточнили, что борт потерпел авиакрушение на территории небольшого города Лейк Уорт, который примыкает к Форт Уорт и вместе с ним составляет западное предместье Далласа. Американские журналисты из медиагруппы WFAA со ссылкой на правоохранительные органы и медицинскую службу передают читателям, что из самолета смогли катапультироваться оба члена экипажа. Сейчас летчики госпитализированы.

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Фото и видео: Twitter/singhpuru2202