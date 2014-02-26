Полет бомбардировщика Ту-160 с новыми двигателями попал на видео

Полет был выполнен в рамках продолжающихся летных испытаний.

Модернизированный сверхзвуковой Ту-160 выполнил новый полет в Казани в рамках испытаний. На испытательном полете присутствовал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Чемезов посетил Казанский авиационный завод в рамках ознакомления с ходом выполнения государственного оборонного заказа и техперевооружения на предприятии.

Известно, что после модернизации новый самолет внешне не будет отличаться от первой комплектации Ту-160, однако его боевые возможности увеличатся.

Ранее в США Ту-160 назвали грузовиком с ракетами.

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