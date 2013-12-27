Парашютисты прыгнули с многоэтажки на проезжую часть в Москве

По факту произошедшего полиция организовала проверку.

На Ленинском проспекте в российской столице несколько парашютистов спрыгнули с высотки и приземлились на проезжую часть. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Отмечается, парашютисты совершили прыжок несмотря на неблагоприятные погодные условия. В обнародованном ролике можно услышать комментарий очевидца, который говорит, что одного из парашютистов отнесло ветром прямо на дорогу.

По данным агентства ТАСС, по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Отмечается, что обращений в полицию по данному инциденту не поступало.

Ранее в Коломне на аэродроме погиб парашютист.

Видео: Telegram/Baza