В Коломне на аэродроме погиб парашютист

В Коломне погиб парашютист. Об этом рассказали представители Telegram-канала "112". Трагедия произошла в Московской области на территории аэродрома "Коробчеево" во время группового прыжка. Известно, что 45-летний Михаил Лейкин в воздухе столкнулся с еще одним парашютистом. Из-за этого мужчина не успел раскрыть свой парашют и разбился. Второй спортсмен безопасно приземлился на запасном аэродроме. Он не пострадал.
В Краснодаре парашютист приземлился на кондиционер жилого дома.
Фото: Telegram / 112
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