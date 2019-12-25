В Коломне на аэродроме погиб парашютист

Мужчина столкнулся в воздухе с еще одним спортсменом.

В Коломне погиб парашютист. Об этом рассказали представители Telegram-канала "112". Трагедия произошла в Московской области на территории аэродрома "Коробчеево" во время группового прыжка. Известно, что 45-летний Михаил Лейкин в воздухе столкнулся с еще одним парашютистом. Из-за этого мужчина не успел раскрыть свой парашют и разбился. Второй спортсмен безопасно приземлился на запасном аэродроме. Он не пострадал.

В Краснодаре парашютист приземлился на кондиционер жилого дома.

Фото: Telegram / 112