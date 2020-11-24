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В Краснодаре парашютист приземлился на кондиционер жилого дома

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Местные жители с пониманием отнеслись к гостю.

В Краснодаре парашютист из лётного училища не рассчитал траекторию, приземлившись на 13-ом этаже жилого дома. Молодой человек сел на кондиционер, установленный снаружи здания. Хозяева заметили инцидент и разрешили гостю зайти в квартиру. Местные журналисты сообщили, что жильцы не стали ругать юношу за странный выбор площадки для приземления и не жаловались на него за незаконное проникновение в помещение.

Спецназ ВДВ выполнил десантирование с высоты 6 км.

Видео: Telegram / Baza

Теги: кондиционер, краснодар, летное училище, парашютист
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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