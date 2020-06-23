Личности жертв установлены.

Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве. Об этом сообщили представители Государственной службы Украины по ЧС. Напомним, что взрыв в многоэтажном здании произошел в воскресенье. Разрушенными оказались несколько этажей. Экстренным службам удалось вывести из дома 23 человека. Позже спасатели нашли под обломками троих жильцов.

Через некоторое время полиция Киева сообщила, что четверо человек погибли. По данным на 3 часа утра 23 июня спасатели нашли тело еще одной жертвы. Им оказался мужчина 1976 года рождения. Его опознал сосед. Ранее были установлены личности остальных жертв. Ими оказались женщины 1943 и 1974 годов рождения, а также мужчин 1991 и 1967 годов рождения.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту трагедии. Офицеры рассматривают две версии взрыва: газа и взрывного устройства.

В Киеве более 120 человек остались без жилья из-за обрушения дома.

Видео: Страна.ua