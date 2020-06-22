Украинские спасатели работают на месте взрыва в Киеве

Украинские службы сообщили о трех погибших.

Украинские спасатели продолжают работу на месте взрыва в Киеве. Об этом сообщили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что взрыв в столице Украины произошел в многоэтажном здании в воскресенье, 21 июня. Очевидцы рассказали, что к трагедии привел взрыв газа. Хлопок повредил несколько этажей. Из дома пожарные смогли эвакуировать 23 человек. Из-под завалов извлекли трех человек. Позже в Госслужбе по ЧС добавили, что найдены тела двух погибших.

По состоянию на 6.00 на месте чрезвычайной ситуации найдены трое погибших. Эвакуированы 23 человека. Деблокировано три человека экстренные службы Украины

В настоящее время по факту хлопка газа возбуждено уголовное дело. В настоящее время местная полиция рассматривает две версии случившегося. Трагедия могла произойти из-за газа или из-за взрывного устройства.

Возле здания администрации президента в Киеве начался митинг сторонников Порошенко.

Видео: YouTube / Страна.ua