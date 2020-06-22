Им пришлось ночевать у друзей или подготовленном для этого интернате.

В Киеве более 120 человек остались без жилья из-за обрушения дома. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства. Госслужба Украины по ЧС заявила о том, что в многоэтажном здании произошел взрыв газа. В результате пострадали несколько этажей. Спасателям удалось эвакуировать из дома 23 человек. Позже троих жителей достали из-под завалов. В МВД рассказали, что три украинца скончались.

Без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах в одной из секций дома. По предварительным данным, угрозы для других секций дома нет кабинет министров Украины

В настоящее время украинская полиция разрабатывает две причины возможной трагедии: взрыв газа или срабатывание взрывного устройства. Жильцы обрушившегося здания провели ночь у родственников или друзей. Остальных временно поместили в интернат.

Число жертв падения легкомоторного самолета в Одессе достигло двух.

Видео: YouTube / Страна.ua

