Второй пассажир самолета скончался в больнице.

Число жертв падения легкомоторного самолета в Одессе достигло двух человек. Об этом рассказали представители Народной полиции со ссылкой на медков. Специалисты пояснили, что второй пассажир воздушного судна скончался в больнице.

На данный момент известно, что самолет проходил сертификационное тестирование. Представители закона получили план полета, в котором значилась цель полета и маршрут. По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за резкого ухудшения состояния здоровья основного пилота. Он мог потерять управление.

Напомним, что самолет упал днем 17 июня на Овидиопольской дороге в Малиновском районе Одессы. Один из членов экипажа погиб на месте, второго экстренно госпитализировали. Экспертная комиссия займется осмотром борта и составит заключение о его техническом состоянии.

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Видео: Youtube/ Пушкинская.net