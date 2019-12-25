  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Одессе упал легкомоторный самолет
Сегодня, 13:40
96
lesjasap

В Одессе упал легкомоторный самолет

0 0

Один человек погиб, второй - доставлен в больницу.

В Одессе упал легкомоторный самолет. Пресс-служба областного управления национальной полиции Украины заявила о том, что трагедия унесла жизнь человека. Еще один местный житель ранен. Известно, что самолет не удержался на высоте над Овидиопольской дорогой в Малиновском районе города.

На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали

полиция Украины

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину и обстоятельства крушения воздушного судна.

В Кузбассе 13-летний подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП.


 

Теги: легкомоторный самолет, одесса, погиб человек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии