В Одессе упал легкомоторный самолет. Пресс-служба областного управления национальной полиции Украины заявила о том, что трагедия унесла жизнь человека. Еще один местный житель ранен. Известно, что самолет не удержался на высоте над Овидиопольской дорогой в Малиновском районе города.
На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали
полиция Украины
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину и обстоятельства крушения воздушного судна.
В Кузбассе 13-летний подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП.
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