В Кузбассе 13-летний подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП

При спуске подростка ударило током, и он упал с большой высоты.

В Кемеровской области из-за красивого кадра погиб 13-летний подросток из многодетной семьи.

Региональные следственные органы СКР по Кемеровской области сообщают, что проводят проверку всех обстоятельств гибели 13-летнего мальчика. Как удалось установить, в вечернее время 15 июня мальчик гулял в компании сверстников и решил сфотографироваться на фоне высоковольтной линии электропередач. Для красивого кадра он залез на опору ЛЭП. При спуске он задел токоведущую часть и получил удар током, после чего упал с большой высоты.

Друзья незамедлительно позвонили матери, а та вызвала "скорую". Но, несмотря на все усилия медиков, мальчик скончался от полученных травм. Для установления точных причин смерти будет проведена экспертиза. В рамках проверки будет проверены условия проживания ребенка в семье. Уже сейчас известно, что мальчик воспитывался в многодетной семье и на учете не состоял.

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