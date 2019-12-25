В Новосибирской области школьник не хотел идти учиться и сжег дотла школу

Причиненный ущерб оценивается в 2, 3 миллиона рублей.

В Новосибирской области старшеклассник спалил дотла родную школу и пойдет под суд.

РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру сообщает, что 8 января в селе Покровка Новосибирской области дотла сгорела школа. Как удалось установить, поджег школу 17-летний ученик этой школы, который не хотел учиться после каникул. Он выставил окно в кабинете директора, отключил компьютер и камеры видеонаблюдения, пробрался в кабинет географии и поджег карты.

Прибывшим пожарным не удалось отстоять здание школы. Причиненный ущерб оценивается в 2, 3 миллиона рублей. Старшекласснику грозит срок до 5 лет. Вину он свою признал и частично возместил ущерб. Сейчас расследование завершено и дело передано в суд.

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